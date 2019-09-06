с чего всё началось

Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову

Армия и оружие В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Футбол Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020 Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Политика Италия ожидает решения вопроса по экстрадиции Коршунова в сжатые сроки США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.

Гаджеты Apple протестирует веб-версию Apple Music Американская компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music, которое может использоваться в браузере без программы iTunes.

Космос «Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?» К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Футбол Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020 К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.

Футбол Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

Происшествия Основатель «Рольфа» тоже заочно арестован Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Армия и оружие Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6» В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Общество Сын Маслякова стал владельцем КВН Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".

Гаджеты Apple поставила под сомнение выводы экспертов Google об уязвимости iPhone Компания Apple поставила под сомнение степень серьезности проблем с защитой смартфонов iPhone, выявленных компанией Google.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Культура Состоялось прощание с Зинаидой Славиной В театре «Содружество актёров Таганки» простились с Зинаидой Славиной. Народная артистка России ушла из жизни 3 сентября, на 80-м году.

Транспорт МВД предложило новые правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 7% Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.