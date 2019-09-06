Происшествия
RT на русскомГенпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову
Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
— Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу её профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершённого преступления по поручению главы СК России займутся следователи ГСУ, — заявила она.Life.ru07:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:39, Вашингтон
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
RT на русском 11:41
Армия и оружие
В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II
Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.
REGNUM 18:07
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Италия ожидает решения вопроса по экстрадиции Коршунова в сжатые сроки
США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.
News.ru 12:34
Гаджеты
Apple протестирует веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music, которое может использоваться в браузере без программы iTunes.
Клопс 01:19
Происшествия
Элла Памфилова отбивалась от грабителя стулом
Наша версия 06:18
Космос
«Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?»
К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».
REGNUM 05:14
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Шоу-бизнес
Собчак начала скрывать изменения в фигуре с помощью широкой одежды
Напомним, свадьба Собчак и Богомолова пройдет 13 сентября в Москве.
Телепрограмма 11:18
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Футбол
Как сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
К матчу квалификации на чемпионат Европы - 2020 против Шотландии Россия подходила, будучи на втором месте в группе I. До этого подопечные Станислава Черчесова одержали три победы и потерпели одно поражение, что позволило им занести в свой актив девять очков.
Газета.Ru 17:12
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Происшествия
Основатель «Рольфа» тоже заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
Вести.Ru 09:17
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса 12:53
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Политика
Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
Газета.Ru 04:28
Общество
Сын Маслякова стал владельцем КВН
Александр Масляков-младший стал владельцем половины компании АМИК ("Александр Масляков и Компания"), которая выпускает КВН, передает "Интерфакс" со ссылкой на аналитическую систему "СПАРК".
Газета.Ru 08:44
Гаджеты
Apple поставила под сомнение выводы экспертов Google об уязвимости iPhone
Компания Apple поставила под сомнение степень серьезности проблем с защитой смартфонов iPhone, выявленных компанией Google.
ТАСС 16:43
Футбол
Дзюба о матче с Шотландией: «Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел»
Судья практически ничего не свистел. Вот такая мужская борьба, битва была с шотландцами.
Sports.ru 17:15
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Культура
Состоялось прощание с Зинаидой Славиной
В театре «Содружество актёров Таганки» простились с Зинаидой Славиной. Народная артистка России ушла из жизни 3 сентября, на 80-м году.
Россия – Культура 13:05
Транспорт
МВД предложило новые правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Армия и оружие
Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го
Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс 12:19
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта
Gazeta.SPb 17:36