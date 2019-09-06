с чего всё началось

Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову

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