Общество
ВедомостиГенпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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Шестун должен отдать государству 800 объектов недвижимости на 1 миллиард рублей
Вести Подмосковья11:57
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Общество
Минюст не успевает выполнить поручение Медведева по отмене актов СССР
Министерство юстиции России не успевает выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по пересмотру всех правовых актов СССР для их последующей отмены, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Минюста в правительство.
Аргументы и Факты 03:11
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
Известия 15:09
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Харди не сможет пользоваться ингалятором в бою с Волковым
Матч ТВ вчера в 02:45
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Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Армия и оружие
Оборонной промышленности Украины предсказали крах в течение двух лет
В течение двух лет оборонная промышленность Украины окончательно перестанет существовать.
Телеканал 360° 07:46
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Экономика
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За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Происшествия
В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника
Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.
REGNUM 20:12
Хоккей
«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол
Sportbox.RU 17:33
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Дижоном»
Российский полузащитник Александр Головин включен в заявку «Монако» на матч 13-го тура французской Лиги 1 против «Дижона».
Sport24.ru 19:45
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Армия и оружие
Британский самолет и беспилотник США провели разведку у границ РФ
Беспилотник ВВС США и самолет Королевских ВВС Великобритании были замечены в пятницу у российских границ.
Российская газета 18:31
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
Как сообщает ToDay News Ufa, Lada Vesta получила связку бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Появились бескаркасные щётки стеклоочистителя, глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line и антенна в виде «акульего плавника».
ToDay News Ufa 02:25
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Российская газета вчера в 15:27
Армия и оружие
НАБУ изъяло документы Минобороны в рамках проверки закупок вооружения
Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло для проверки около 15 томов документов одного из структурных подразделений Министерства обороны страны в рамках проверки закупок в прошлые годы вооружения и военной техники для армии.
RT на русском 17:13
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости вчера в 21:43
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Здоровье
Внебольничная пневмония посадила на карантин школы в Новоуральске
На карантин посадили гимназию № 41 и школу № 48.
Телеканал 360° 12:04
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 05 ноября в 17:58