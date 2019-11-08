Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна

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