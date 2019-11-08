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ВедомостиГенпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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Шестун должен отдать государству 800 объектов недвижимости на 1 миллиард рублей
Вести Подмосковья11:57
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