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Daily Storm
Daily Storm

Генпрокуратура РФ признала обоснованной замену условного срока Навальному на реальный

В Генеральной прокуратуре РФ поддержали представление столичного управления ФСИН о замене условного срока оппозиционному политику Алексею Навальному на реальный. В надзорном ведомстве подчеркнули, что готовы отстаивать свою позицию в суде.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура посчитала законным и обоснованным требование ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, следует
 из сообщения пресс-службы ведомства.
Forbes02:13
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URA.Ru

Генпрокуратура добивается тюремного срока для Навального

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РАПСИ

Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному наказания

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Взгляд.ру

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Взгляд.рувчера в 08:35
Интерфакс

Генпрокуратура сочла законным представление ФСИН о реальном сроке для Навального

Интерфакс01:25
РИА Новости

Генпрокуратура поддержала требование назначить Навальному реальный срок

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ТАСС

Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным

ТАСС01:03
Lenta.ru

Генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

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