Генпрокуратура РФ признала обоснованной замену условного срока Навальному на реальный
В Генеральной прокуратуре РФ поддержали представление столичного управления ФСИН о замене условного срока оппозиционному политику Алексею Навальному на реальный. В надзорном ведомстве подчеркнули, что готовы отстаивать свою позицию в суде.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура посчитала законным и обоснованным требование ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, следует
из сообщения пресс-службы ведомства.
Подробнее о событии