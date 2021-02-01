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Ведомости

Генпрокуратура поддержала требование заменить Навальному условный срок на реальный

Генеральная прокуратура согласна с требованием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока на реальный основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура посчитала законным и обоснованным требование ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, следует
 из сообщения пресс-службы ведомства.
Forbes02:13
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Lenta.ru

Генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

Lenta.ru01:27
РАПСИ

Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному наказания

РАПСИ02:54
Коммерсантъ

Генпрокуратура будет добиваться замены условного срока Навальному

Коммерсантъ01:41
Ридус

Генпрокуратура выступила за реальный срок лишения свободы для Навального

Ридус03:13
Интерфакс

Генпрокуратура сочла законным представление ФСИН о реальном сроке для Навального

Интерфакс01:25
РИА Новости

Генпрокуратура поддержала требование назначить Навальному реальный срок

РИА Новости01:05
ТАСС

Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным

ТАСС01:03
РК-Ньюс

Российская генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

РК-Ньюс03:28

«Ньюкасл» хочет арендовать у «Лестера» хавбека Чудхури

Полузащитник "Лестера" Хамза Чудхури стал трансферной целью "Ньюкасла", сообщает Goal со ссылкой на The Chronicle.По информации источника, "сороки" надеются взять 23-летнего хавбека в аренду до конца сезона, прежде чем закроется январское трансферное окно.
Soccer.ru02:46

«Русагро» в 4 квартале увеличила консолидированную выручку на 36%

Мясной сегмент составил 16% (9,6 млрд руб.), сахарный - 11% (7,0 млрд руб.) По сравнению с предыдущим кварталом в 4 кв. 2020 г. выручка всех сегментов выросла и общая консолидированная выручка "Русагро" до учета межсегментных элиминаций увеличилась на 49%.
Finam.Ru02:11