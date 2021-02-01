Генеральная прокуратура согласна с требованием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока на реальный основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, сообщила пресс-служба ведомства.

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С чего всё началось Генпрокуратура посчитала законным и обоснованным требование ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, следует из сообщения пресс-службы ведомства. Forbes 02:13