Коронавирус
КоммерсантъГенпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе
По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.». Ему грозит штраф до 100 тыс. руб. по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.
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В РФ разработали усовершенствованный тест для диагностики коронавируса
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В России подтверждена первая смерть от коронавируса
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Цены на нефть начали расти после обвала
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Экономика
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Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова.
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Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными
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Политика
В США призвали не делать из России изгоя
В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.
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МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа
Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
Общество
По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай
По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
Футбол
«Реал» принял решение о будущем Зидана
Руководство мадридского «Реала» определилось с будущим главного тренера команды Зинедина Зидана после завершения сезона-2019/20, рапортует издание AS.
Политика
Эрдоган заявил, что грядет новая эпоха
В качестве примера турецкий лидер напомнил о подобных событиях минувших лет, когда эпидемии несли миру не только человеческие смерти и разрушения, но и приводили к значимым политическим и экономическим преобразованиям.
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
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Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G
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Футбол
Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год
Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год из-за коронавируса.