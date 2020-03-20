Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.». Ему грозит штраф до 100 тыс. руб. по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.
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Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

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Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
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Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест

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Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными

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В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.
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Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
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По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

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В качестве примера турецкий лидер напомнил о подобных событиях минувших лет, когда эпидемии несли миру не только человеческие смерти и разрушения, но и приводили к значимым политическим и экономическим преобразованиям.
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.
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Официальный сайт УЕФА сообщил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос на 2021 год из-за коронавируса.
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