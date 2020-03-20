По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.». Ему грозит штраф до 100 тыс. руб. по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

Экономика В Минсельхозе заявили, что запасов сахара хватит до февраля 2021 года Товарные запасы сахара на начало марта 2020 г. оцениваются в 5,7 млн тонн, что с учетом текущего объема потребления достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года.

Энергетика Цены на нефть начали расти после обвала На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК».

Происшествия Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о "минировании" одиннадцати самолетов: семи, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска).

Политика В США призвали не делать из России изгоя В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.

Общество По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.

Футбол «Реал» принял решение о будущем Зидана Руководство мадридского «Реала» определилось с будущим главного тренера команды Зинедина Зидана после завершения сезона-2019/20, рапортует издание AS.

Политика Эрдоган заявил, что грядет новая эпоха В качестве примера турецкий лидер напомнил о подобных событиях минувших лет, когда эпидемии несли миру не только человеческие смерти и разрушения, но и приводили к значимым политическим и экономическим преобразованиям.

Общество Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) продлил отсрочку введения санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски до 22 июля 2020 года.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Гаджеты Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.

Политика На Украине дали прогноз по коронавирусу Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.