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Генпрокуратура попросила Верховный суд признать террористическим движение «Колумбайн»

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Генеральная прокуратура попросила Верховный суд признать террористическим движение «Колумбайн», сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК
Судебное заседание пройдет 2 февраля в закрытом режиме.
Эхо Москвы
Массовое убийство в школе "Колумбайн" в США произошло 29 апреля 1999 года.
Газета.Ru
В результате атаки 13 человек были убиты, 23 были ранены.
РБК

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Генпрокуратура попросила признать движение «Колумбайн» террористическим
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