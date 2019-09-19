Происшествия
RT на русскомГенпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы». Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Павлу Устинову достаточно было бы наказания в один год условно.
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с чего всё началось
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.ТАСС12:36
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Политика
В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину
Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.
Ведомости 09:33
Авто
Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ
Топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ был составлен онлайн-агрегатором Autospot.ru.
Tvoe-avto.com 11:42
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Кино
Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии
Sunmag.me 09:55
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
RT на русском 03:57
Наука
IBM обновила самый мощный коммерческий квантовый компьютер
Компания IBM обновила свою коммерческую квантовую вычислительную систему, увеличив её производительность в два раза.
Вести.Хайтек вчера в 13:32
Армия и оружие
Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»
По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Военное дело 05:40
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Происшествия
Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы
Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Армия и оружие
Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21