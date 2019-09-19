Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

с чего всё началось

Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы». Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Павлу Устинову достаточно было бы наказания в один год условно.

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