Происшествия

RT на русскомRT на русскомГенпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы». Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Павлу Устинову достаточно было бы наказания в один год условно.
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с чего всё началось

Замгенпрокурора РФ просит изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
ТАСС12:36

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Генпрокуратура попросила смягчить приговор Устинову как «чрезмерно суровый»

Коммерсантъ12:31

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

RT на русском12:03

Генпрокуратура попросила отменить реальный срок Павлу Устинову

Дождь12:24

Генпрокуратора требует изменить приговор актеру, осужденному за травму росгвардейца

URA.Ru12:17

Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Ведомости12:09

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

РИА Новости12:26

Генпрокуратура просит изменить «несправедливое» наказание Устинову

Росбалт12:08
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
Хоккей

Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Политика

В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину

Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.
Ведомости 09:33
Космос

В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

Piter.tv 02:20
Авто

Опубликован топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ

Топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ был составлен онлайн-агрегатором Autospot.ru.
Tvoe-avto.com 11:42
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Кино

Сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии

Sunmag.me 09:55
Театры

Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

URA.Ru 05:29
Культура

Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»

Афиша Daily 07:56
Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
RT на русском 03:57
Наука

IBM обновила самый мощный коммерческий квантовый компьютер

Компания IBM обновила свою коммерческую квантовую вычислительную систему, увеличив её производительность в два раза.
Вести.Хайтек вчера в 13:32
Армия и оружие

Минобороны анонсировало контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»

По сообщениям ТАСС, Минобороны России готовит долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Военное дело 05:40
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Политика

Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Экономика

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известия 03:32
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Происшествия

Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы

Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Происшествия

Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку

РБК 07:36
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Армия и оружие

Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

РИА Новости 08:00
Общество

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Политика

Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Происшествия

В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов

Российская газета 10:10
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия

В Мурманске задержан руководитель пароходства

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
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