Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГенпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Генпрокуратура России просит изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение насилия в отношении бойца ОМОНа на несогласованной акции оппозиции в Москве.
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с чего всё началось

Замгенпрокурора РФ просит изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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