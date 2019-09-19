Происшествия
Lenta.ruГенпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
Генпрокуратура России просит изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение насилия в отношении бойца ОМОНа на несогласованной акции оппозиции в Москве.
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с чего всё началось
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.ТАСС12:36
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Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
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Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
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Пиво препятствует развитию диабета второго типа
Китайские ученые сообщили, что ежедневное употребление такого слабоалкогольного напитка как пиво является дополнительным профилактическим средством от возможности наступления диабета второго типа.
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Комсомольская правда 11:45
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В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
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Официально: Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси»
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заключил новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Челси».
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В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
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Фильм «Текст» может побороться за Оскар
Фильм «Текст» с Александром Петровым в главной роли может побороться за «Оскар», передает РИА Новости.
Авторадио 17 сентября в 02:50
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Куйбышевец 17 сентября в 03:20
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень – Сургут
Полицейские сняли с рейса пьяного пилота авиакомпании AZUR Air, который должен был выполнить рейс из Тюмени в Сургут, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 06:20
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Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте
Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
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Авто
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Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
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Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
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Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
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Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
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Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
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Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Космос
Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 17 сентября в 12:08