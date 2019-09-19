Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГенпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Генпрокуратура России просит изменить приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение насилия в отношении бойца ОМОНа на несогласованной акции оппозиции в Москве.
Читать в источнике
Комментировать248
с чего всё началось

Замгенпрокурора РФ просит изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
ТАСС12:36

Подробнее о событии

Павла Устинова просит отпустить Генпрокуратура

Коммерсантъ16:12

Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову

Эхо Москвы19:04

Замгенпрокурора России попросил отменить реальный срок Павлу Устинову

Дождь13:14

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

РИА Новости12:34

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

RT на русском12:03

Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову

РБК12:02

Генпрокуратура просит изменить «несправедливое» наказание Устинову

Росбалт12:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

РЕН ТВ 11:07
Политика

Шапошников переизбран председателем Мосгордумы

Говорит Москва 05:27
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Авто

Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию

Автоновости дня 17 сентября в 05:06
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Известия 19:21
Футбол

Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Происшествия

Задержанные суда КНДР доставили в Находку

Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК 19:25
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Спорт

Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец возглавила оргкомитет по подготовке к проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, сообщается на официальеном портале правовой информации.
ProstoProSport 17 сентября в 07:32
Происшествия

СК проверит действия физрука, ударившего первоклассника в Красноярске

АМИТЕЛ 22:08
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости 18:31
Спорт

Шипулин решил перечислять половину депутатской зарплаты ветеранам

Бывший биатлонист Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы РФ, решил перечислять половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа Свердловской области.
News.ru 14:59
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google

Китайская корпорация Huawei Technologies Co. в четверг представила на презентации в Мюнхене новую линейку флагманских смартфонов Mate 30.
Интерфакс 12:39
Политика

Путин повысил зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Экономика

Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года

17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Футбол

Кокорина и Мамаева выпустили из тюрьмы

Ранее сообщалось, что стали известны планы Кокорина и Мамаева после их выхода на свободу.
Политическая Экспертиза 17 сентября в 02:55
Политика

Путин прибыл в Ижевск в День оружейника

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.
ТАСС 09:34
Автоспорт

Toro Rosso оставила Квяту мотор из Монцы

Motorsport.com Russia 08:52
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото

Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

Вечерний курьер 04:03
Наука

Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды

Исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака.
Naked Science 12:29
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Армия и оружие

В ДНР рассказали об иностранном «сафари» на людей в Донбассе

С началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в Донбасс прибывают иностранцы для участия в "человеческом сафари".
Радио Sputnik 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное