Общество

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

Генеральная прокуратура РФ предложила кассационному суду изменить приговор гражданскому активисту Константину Котову. В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
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Генпрокуратура просит снизить наказание активисту Котову до одного года

ТАСС11:35

Генпрокуратура просит снизить срок Котову до одного года

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Генпрокуратура просит снизить наказание Котову по делу о митингах

RT на русском11:01

Генпрокуратура попросила уменьшить срок наказания активисту Котову до года

Интерфакс11:09

Генпрокуратура попросила смягчить приговор Константину Котову до года колонии

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РБК10:44

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

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