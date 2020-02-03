Общество
КоммерсантъГенпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову
Генеральная прокуратура РФ предложила кассационному суду изменить приговор гражданскому активисту Константину Котову. В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Армия и оружие
Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков
«Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — сказал Боренков.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Происшествия
СК возбудил дело против убившего педофила уфимца
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Экономика
Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
Политика
В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев «сильными»
В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины, для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель комплексом «Полимент-Редут»
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил успешные испытания зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» в Баренцевом море, поразив ракету-мишень, запущенную с соседнего корабля, сообщает пресс-служба Северного флота.
Общество
Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев
Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Происшествия
В Цхинвале обнаружили тело российского советника
Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
Финансы
Курс доллара впервые с декабря превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос в понедельник, 3 февраля, до отметки в 64,06 рубля — на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных
Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $55 за баррель.
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в старом платье
СМИ сообщают, что для выхода на публику она выбрала вечернее платье Alexander McQueen, расшитое золотой нитью - оно хранилось у нее с 2012 года, когда герцогиня Кэтрин надела его на прием во время визита в Малайзию.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Пока что код карты не указывает на конкретную модель, но уже известно, что новые графические ускорители Big Navi появятся до конца этого года.
Футбол
«Встреча старых знакомых». Аршавин опубликовал фото с Венгером
«Встреча старых знакомых!» — написал Аршавин. Фото можно посмотреть на странице Андрея Аршавина в «Инстаграме».