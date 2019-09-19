Происшествия
РИА НовостиГенпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО
Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, получившего реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Меру пресечения предлагается изменить на подписку о невыезде.
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Происшествия
Прокуратура выступила против ареста Мосолова по делу о хищении
Генпрокуратура РФ просит отпустить под домашний арест заместителя директора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:00
Армия и оружие
Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
Международная жизнь 09:31
Политика
Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу
Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
РИА Новости 08:45
Политика
Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки
Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».
URA.Ru 10:46
Путешествия
Отели Антальи проверят на безопасность
В целях снижения числа несчастных случаев с туристами власти Антальи обязали районных губернаторов создать инспекционные комиссии, которые будут проверять отели на безопасность.
Travel Russian News 09:54
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика
В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 02:53
Политика
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИДа и другим госслужащим
Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября, сообщается на сайте правовой информации.
РБК 10:35
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
РИА Новости 07:07
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Авто
Назван топ-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 03:32
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Теннис
Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Кино
Джош Гад исполнил роль людоеда, питающегося детьми
Актер исполнил роль людоеда, который питается детьми.
Актуальные Новости 10:35
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Здоровье
Минздрав: запасов препарата «Фризиум» в России хватит на несколько лет
В Минздраве сообщили, что количество ввозимого в страну противосудорожного препарата «Фризиум» хватит на несколько лет.
RT на русском 17 сентября в 01:28
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41