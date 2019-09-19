Происшествия
Газета.RuГенпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
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