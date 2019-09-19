Происшествия

ВедомостиВедомостиГенпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура попросила изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы, сообщили в пресс-службе ведомства. Актер был приговорен 16 сентября к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.
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с чего всё началось

Замгенпрокурора РФ просит изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
ТАСС12:36

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Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

РИА Новости12:34

Замгенпрокурора России попросил отменить реальный срок Павлу Устинову

Дождь13:14

Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Павлу Устинову

Эхо Москвы13:00

Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

RT на русском12:03

Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову

РБК12:02

Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

Ведомости12:09

Генпрокуратура просит изменить «несправедливое» наказание Устинову

Росбалт12:08
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
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Полиция проверяет информацию о минировании всех мостов, торгово-развлекательных центров и роддомов Киева.
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Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Газета.Ru 14:01
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Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

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«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
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Вышел первый трейлер фильма о Михаиле Калашникове

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Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
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В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика

Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
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Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу

Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
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