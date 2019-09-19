Происшествия
ВедомостиГенпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура попросила изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы, сообщили в пресс-службе ведомства. Актер был приговорен 16 сентября к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.
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с чего всё началось
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.ТАСС12:36
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Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября.
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Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
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Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН.
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МИР 24 03:45
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В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 16:01
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Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.
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Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
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Двое сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН будут выдворена из США, сообщили в Госдепартаменте.
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