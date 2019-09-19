Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

с чего всё началось

Генпрокуратура попросила изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы, сообщили в пресс-службе ведомства. Актер был приговорен 16 сентября к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.

Происшествия В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк» В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.

Общество «Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.

Экономика Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант».

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Политика Российская разведка собирает данные об атаке на Saudi Aramco Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября.

Политика Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Футбол Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.

Армия и оружие Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН.

Общество В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.

Политика Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.

Политика Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

Шоу-бизнес Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Политика Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.