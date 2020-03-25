Общество
КоммерсантъГенпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность роста цен на бензин
«ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо»,— сообщили в Генпрокуратуре. Там отметили, что при наличии оснований будут проводиться прокурорские проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.
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Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Футбол
«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов
Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски опубликовала фото с обнажённой грудью
Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера.
Политика
Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»
Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Происшествия
Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Общество
Макгрегор пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Экономика
Недельная инфляция в России резко ускорилась, а цены на сахар взлетели
Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года повысились сразу на 0,3%, после того как в предыдущие три недели они росли на 0,1%, а в целом с начала года инфляция достигла 1,3%. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Игры
Оригинальная Bright Memory выйдет из раннего доступа 26 марта
Создатели слэшер-шутера Bright Memory объявили, что завтра, 26 марта, проект выйдет из раннего доступа.
Здоровье
В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Люди пишут, что больница находится на карантине, так как врачи, приехавшие с Турции, заболели коронавирусом.
Происшествия
В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел
В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.