Общество

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность роста цен на бензин

«ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо»,— сообщили в Генпрокуратуре. Там отметили, что при наличии оснований будут проводиться прокурорские проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.
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с чего всё началось
В сообщении Генпрокуратуры говорится
, что в связи с сообщениями СМИ о подорожании топлива она сама ведет мониторинг ситуации, а при необходимости начнет прокурорские проверки, направленные на «выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора».
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