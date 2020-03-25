с чего всё началось

«ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо»,— сообщили в Генпрокуратуре. Там отметили, что при наличии оснований будут проводиться прокурорские проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Экономика Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Политика Путин обратится к россиянам из-за коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Футбол «Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.

Происшествия Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Экономика Торговые центры предупредили о дефолте Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.

Экономика Недельная инфляция в России резко ускорилась, а цены на сахар взлетели Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года повысились сразу на 0,3%, после того как в предыдущие три недели они росли на 0,1%, а в целом с начала года инфляция достигла 1,3%. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.