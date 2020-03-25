Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.

Политика Путин заявил о переносе даты голосования по поправкам к Конституции Москва, 25 марта 2020, 16:31 — REGNUM Дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время, сообщил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам странам.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Политика Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Космос США не побьют рекорд России по выходам в открытый космос за полет Американский астронавт Эндрю Морган, находящийся на Международной космической станции, не сможет побить рекорд российских космонавтов по количеству выходов в открытый космос за полёт, сообщил РИА Новости представитель НАСА.

Экономика Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.

Единоборства Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко Боец MMA Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко с предложением провести поединок на ринге по правилам бокса.

Общество Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".

Хоккей Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.

Политика Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Общество В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.

Общество Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.

Общество Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15 Еще одного человека, ранее зараженного коронавирусом, выписали из инфекционной больницы № 2 в Москве, сообщает Оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Космос Робота «Фёдора» признали неподходящим для МКС Человекоподобный робот Skybot F-850 (ранее известный под именем «Фёдор»), который был отправлен к Международной космической станции (МКС) 22 августа 2019 года, а после завершения испытаний вернулся на Землю, вряд ли пригодится на МКС.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.