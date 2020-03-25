Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.

Здоровье Карантин для всех приезжих стал обязательным Напоминаем, что с 19 марта 2020 года согласно постановлению Роспотребнадзора, все лица, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин.

Политика Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.

Общество Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Общество В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Экономика Росстат зафиксировал рост инфляции Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Общество Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.

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