Энергетика

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.
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Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин

RT на русском10:22

ФАС оценит обоснованность роста цен на бензин

News.ru10:30

Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку роста цен на бензин

РЕН ТВ10:29

Генпрокуратура попросила ФАС проверить рост цен на бензин

Московский Комсомолец10:24

Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку обоснованности роста цен на бензин

ТАСС10:37

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Известия10:20

Правительство берет на контроль цены на бензин к посевной

Красный Север09:36
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Комментарии

Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Здоровье

Карантин для всех приезжих стал обязательным

Напоминаем, что с 19 марта 2020 года согласно постановлению Роспотребнадзора, все лица, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин.
Грани 23 марта в 02:41
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Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия 07:10
Общество

В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:54
Происшествия

В Челябинске на коронавирус обследуется 21 ребенок

На сегодняшний день ни одного подтвержденного результата по детям нет, - отметила руководитель горздрава.
Polit74.ru 06:28
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag вчера в 10:39
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице

До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
Live24 03:56
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Общество

Путин пообщал семьям с правом маткапитала выплаты на каждого ребенка

МР7.ру 09:38
Политика

Соловьев обозначил судьбу России

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что судьба России — помогать человечеству и спасать его во время различных бед.
Lenta.ru 10:22
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Ведомости 10:30
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Армия и оружие

Биологическая война уже началась — эксперт по биооружию

Игорь Никулин уверен, что биооружие применили американцы, сообщает «Царьград».
Инвест-Форсайт 10:23
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Армия и оружие

Боевые возможности гаубицы «Мста-С» калибра НАТО показали на видео

На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле ближневосточным заказчикам впервые показали в деле самоходную гаубицу "Мста-С" так называемого "натовского" калибра 155 мм.
Российская газета 08:50
Культура

Самсонов: Коронавирус нанес большой удар по культуре

Пандемия коронавируса нанесла действительно большой удар по российской культуре, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
ФАН 10:39
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