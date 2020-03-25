Энергетика
ИзвестияГенпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.
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Комментарии
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Здоровье
Карантин для всех приезжих стал обязательным
Напоминаем, что с 19 марта 2020 года согласно постановлению Роспотребнадзора, все лица, прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин.
Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Общество
В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Происшествия
В Челябинске на коронавирус обследуется 21 ребенок
На сегодняшний день ни одного подтвержденного результата по детям нет, - отметила руководитель горздрава.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
Общество
У принца Чарльза обнаружили коронавирус
У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице
До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Политика
Соловьев обозначил судьбу России
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что судьба России — помогать человечеству и спасать его во время различных бед.
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Экономика
Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Армия и оружие
Биологическая война уже началась — эксперт по биооружию
Игорь Никулин уверен, что биооружие применили американцы, сообщает «Царьград».
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Армия и оружие
Боевые возможности гаубицы «Мста-С» калибра НАТО показали на видео
На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле ближневосточным заказчикам впервые показали в деле самоходную гаубицу "Мста-С" так называемого "натовского" калибра 155 мм.
Культура
Самсонов: Коронавирус нанес большой удар по культуре
Пандемия коронавируса нанесла действительно большой удар по российской культуре, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».