с чего всё началось

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.

Космос На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Общество В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Общество Десятки человек заразились коронавирусом в Подмосковье В Подмосковье зарегистрировали 41 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперштаб области.

Политика Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.