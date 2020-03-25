Общество
ИзвестияГенпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.
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Спорт
Со страницы God of War пропало упоминание об эксклюзивности для PlayStation
Со страницы God of War на официальном сайте Sony пропало упоминание Only on PlayStation — таким образом издатель маркирует эксклюзивные игры для консоли.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году
Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Общество
Путин объявил нерабочую неделю из-за коронавируса
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Космос
На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа
Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Экономика
Путин предложил ввести налоги на проценты по вкладам россиян
Путин предложил обложить подоходным налогом проценты по вкладам россиян от 1 млн рублей.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Школьные занятия в Петербурге начнутся с 6 апреля
Ребята приступят к занятиям только с 6 апреля.
Хоккей
Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ростовской области
Жительница Ростовской области, у которой сегодня был подтвержден положительный тест на коронавирус, вернулась из Таиланда 21 марта.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Гаджеты
В России стали доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310
Что касается возрождённого Nokia 5310, то он предлагается для заказа в бело-красном и черно-красном исполнении по цене 3 990 рублей.
Общество
В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина внесен в Госдуму.
Общество
Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом
Политика
Правительство Украины ввело режим ЧС по всей стране
Кабинет министров Украины ввёл на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Общество
Десятки человек заразились коронавирусом в Подмосковье
В Подмосковье зарегистрировали 41 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперштаб области.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Политика
Путин перевел Росздравнадзор в ведение Минздрава
Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Футбол
«Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов
Петербургский футбольный клуб «Зенит» представил на суд болельщиков сборную из самых результативных своих игроков.