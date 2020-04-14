Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГенпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
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Букмекерские компании могут получить финансовую поддержку от последствий коронавируса

Ёлдаш07:23

Генпрокуратура требует проверить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

Коммерсантъ07:22

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры среди системообразующих компаний

РБК06:18

Генпрокуратура проверит включение букмекерских контор в список системообразующих

Известия06:39

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Интерфакс06:29

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры в списке системообразующих компаний

Ведомости06:45

Ставка на серое. Как букмекерская компания «Фонбет» попала в список важнейших компаний страны в эпоху коронавируса и как выпала из него

Новая газета02:10
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Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» на Ямале

Напомним, в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Газпром нефть договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Znak.com вчера в 18:58
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Экономика

Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в стране из-за пандемии коронавируса.
Life.ru 07:16
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Наука

В РНК листерии обнаружили механизм ее патогенности

Бактерия Listeria monocytogenes, или листерия может проникать в организм вместе с едой и вызывать тяжелое заболевание листериоз.
Naked Science 06:29
Экономика

МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Хоккей

Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте

Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21
Общество

Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом

Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
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Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
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Транспорт

Москва переходит на пропускной режим

Чтобы не допустить ещё большего распространения опасной болезни, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл пропускной режим.
ВашГород.ру 11 апреля в 22:56
Происшествия

В Астраханской области выявлено 8 новых случаев коронавируса

Астрахань, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Астраханской области 12 апреля официально подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 12 апреля в 05:03
34
Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
16
Политика

Лавров обвинил власти Праги в подрыве российско-чешских отношений

REGNUM 05:47
Экономика

Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку

Коммерсантъ 04:59
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Общество

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина

В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 07:08
228
Общество

ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 07:03
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Политика

Путин анонсировал новые меры поддержки экономики

Российские власти рассматривают новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса.
BFM.ru 06:09
Общество

Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы

Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
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Футбол

Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн

Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
7
Кино

Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Cyber.sports.ru 12 апреля в 06:35
2
Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Экономика

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Общество

В центре Москвы забетонировали кафе, работавшее в карантин

У двери одного из столичных кафе, которое работало, несмотря на режим изоляции в Москве, поставили бетонные блоки.
Росбалт 07:47
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Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Футбол

Дюков оценил вероятность возобновления РПЛ в начале июня

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ сезона-2019/20.
Metaratings 06:07
Политика

Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»

Газета.Ru 01:18
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
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