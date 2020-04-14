Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

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