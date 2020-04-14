Коронавирус
ИнтерфаксГенпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Читать в источнике
Оценить160
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» на Ямале
Напомним, в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Газпром нефть договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Znak.com вчера в 18:58
Экономика
Путин заявил о резком падении числа ипотечных кредитов в России
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам обратил внимание на падение числа новых ипотечных кредитов в стране из-за пандемии коронавируса.
Life.ru 07:16
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Наука
В РНК листерии обнаружили механизм ее патогенности
Бактерия Listeria monocytogenes, или листерия может проникать в организм вместе с едой и вызывать тяжелое заболевание листериоз.
Naked Science 06:29
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 17:40
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте
Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21
Общество
Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом
Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о корректировке памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 07:22
Транспорт
Москва переходит на пропускной режим
Чтобы не допустить ещё большего распространения опасной болезни, мэр Москвы Сергей Собянин ввёл пропускной режим.
ВашГород.ру 11 апреля в 22:56
Происшествия
В Астраханской области выявлено 8 новых случаев коронавируса
Астрахань, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Астраханской области 12 апреля официально подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 12 апреля в 05:03
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Экономика
Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку
Коммерсантъ 04:59
Общество
В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина
В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 07:08
Общество
ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 07:03
Политика
Путин анонсировал новые меры поддержки экономики
Российские власти рассматривают новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса.
BFM.ru 06:09
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн
Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
Кино
Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Cyber.sports.ru 12 апреля в 06:35
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Экономика
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Общество
В центре Москвы забетонировали кафе, работавшее в карантин
У двери одного из столичных кафе, которое работало, несмотря на режим изоляции в Москве, поставили бетонные блоки.
Росбалт 07:47
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Футбол
Дюков оценил вероятность возобновления РПЛ в начале июня
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ сезона-2019/20.
Metaratings 06:07
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00