Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты
Генпрокуратура России 11 декабря поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты. Об этом в ведомстве сообщили «Известиям». В Генпрокуратуре отметили, что зафиксирован необоснованный рост цен на базовые продукты питания.В источнике
С чего всё началось
Генеральная прокуратура проверит информацию о росте цен на продукты в России и вынесет решение о его обоснованности, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
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