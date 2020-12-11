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Известия
Известия

Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты

Генпрокуратура России 11 декабря поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты. Об этом в ведомстве сообщили «Известиям». В Генпрокуратуре отметили, что зафиксирован необоснованный рост цен на базовые продукты питания.В источнике
С чего всё началось
Генеральная прокуратура проверит информацию о росте цен на продукты в России и вынесет решение о его обоснованности, говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
Lenta.ru10:31
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Эхо Москвы

Генпрокуратура начала проверку из-за роста цен на продукты

Эхо Москвы14:03
Lenta.ru

Прокуратура проверит рост цен на продукты в России

Lenta.ru10:31
RT на русском

Генпрокуратура организовала проверку по фактам роста цен на продукты

RT на русском09:17
Российская газета

Генпрокуратура начала проверку цен на продукты по всей стране

Российская газета09:39
РБК

Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

РБК09:10
РИА Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за возмутивших Путина цен на продукты

РИА Новости09:08
Известия

Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты

Известия09:03

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