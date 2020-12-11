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Генпрокуратура России 11 декабря поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты. Об этом в ведомстве сообщили «Известиям». В Генпрокуратуре отметили, что зафиксирован необоснованный рост цен на базовые продукты питания.

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