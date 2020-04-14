Коронавирус
REGNUMГенпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими
11 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил об утверждении новых критериев отбора системообразующих предприятий. В новом перечне не оказалось такой сферы, как «деятельность тотализаторов, букмекеров». Из списка исключили и букмекерскую контору «Фонбет».
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Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Общество
Три десятка сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
34 сотрудника Большого театра в Москве заболели коронавирусом.
Peterburg2.ru 03:54
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Общество
Объявлен конкурс на должность главы Мосгорсуда
27 октября 2014 года президент России Владимир Путин переназначил Егорову на должность председателем Мосгорсуда на очередной шестилетний срок.
Lenta.ru 07:13
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
Армия и оружие
Российская армия получила первую партию новейших танков Т-90М «Прорыв»
Вооруженные силы России получили первую партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Инфорос вчера в 04:09
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о состоянии Татьяны Булановой
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой.
АБН 06:47
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Общество
В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей
Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.
Известия 07:19
Общество
В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
Общество
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Политика
Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ
Москва, 14 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.
REGNUM 05:07
Спорт
Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam
Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.
REGNUM вчера в 02:20
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Политика
Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.
РИА Новости 07:54
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Шоу-бизнес
Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты
Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
АБН 06:57
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru вчера в 16:43
Происшествия
Хлопок произошел на химзаводе под Тверью
Известия 01:19
Общество
Голикова назвала причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как сообщает МедиаПоток, давать оценку эффективности режима самоизоляции в борьбе с коронавирусной инфекцией лучше в конце апреля.
МедиаПоток 12 апреля в 08:07
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Общество
Малый бизнес продемонстрировал оживление на второй неделе самоизоляции
Как подсчитали эксперты компании оператора онлайн-касс «Эвотор», доля работающих в России малых и средних предприятий выросла с 39,5% на первой неделе до 44,4% на второй.
Давыдов.Индекс 06:26
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Игры
Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года
RuNews24.ru 01:39
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Футбол
Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса
Напомним, в Европе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают проходить лишь матчи чемпионата Беларуси.
Чемпионат 04:01