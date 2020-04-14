Коронавирус

REGNUMREGNUMГенпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими

11 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил об утверждении новых критериев отбора системообразующих предприятий. В новом перечне не оказалось такой сферы, как «деятельность тотализаторов, букмекеров». Из списка исключили и букмекерскую контору «Фонбет».
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Букмекерские компании могут получить финансовую поддержку от последствий коронавируса

Ёлдаш07:23

Генпрокуратура требует проверить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

Коммерсантъ07:22

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры среди системообразующих компаний

РБК06:18

Генпрокуратура проверит включение букмекерских контор в список системообразующих

Известия06:39

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Интерфакс06:29

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры в списке системообразующих компаний

Ведомости06:45

Ставка на серое. Как букмекерская компания «Фонбет» попала в список важнейших компаний страны в эпоху коронавируса и как выпала из него

Новая газета02:10
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Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

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В Россию привезли штамм коронавируса из США

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Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
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Вооруженные силы России получили первую партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой.
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В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей.
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Общество

В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика

Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ

Москва, 14 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Законопроект, освобождающий от уплаты пошлины при приеме в гражданство РФ ряд категорий, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Козенко («Единая Россия»), Натальей Поклонской («Единая Россия»), а также членами Совфеда.
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Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam

Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.
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Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.
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Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
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Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

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Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты

Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
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В Черное море зашел американский эсминец Porter

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
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Хлопок произошел на химзаводе под Тверью

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Общество

Голикова назвала причины срока самоизоляции до 30 апреля

Как сообщает МедиаПоток, давать оценку эффективности режима самоизоляции в борьбе с коронавирусной инфекцией лучше в конце апреля.
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Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Малый бизнес продемонстрировал оживление на второй неделе самоизоляции

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Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года

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Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
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Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса

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