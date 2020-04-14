11 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил об утверждении новых критериев отбора системообразующих предприятий. В новом перечне не оказалось такой сферы, как «деятельность тотализаторов, букмекеров». Из списка исключили и букмекерскую контору «Фонбет».

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Спорт Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer. 2

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