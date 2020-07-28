Генеральная прокуратура России подала гражданский иск об изъятии в доход государства имущества бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи в размере почти 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

с чего всё началось

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Политика Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны. 260

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 125

Здоровье В Ивановской области выявлен третий случай бешенства в текущем году Как оценивают специалисты ВОЗ, среди инфекционных заболеваний, наносящих наиболее сильный ущерб экономике, бешенство находится на пятом месте, - рассказывают в Россельхознадзоре.

Политика В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 280

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 326

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 574

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 848

Политика Кучма ушел из контактной группы по Донбассу Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. 45

Экономика Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. 15

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Армия и оружие Сатановский назвал главный страх США перед Россией Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений. 33

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 50

Армия и оружие В ЦАГИ сообщили сроки окончания ресурсных испытаний самолёта Ил-112В Ресурсные технические испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в 2021 году и продлятся, как планируется, около двух лет.

Экономика В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 110

Происшествия В Кремле прокомментировали решение суда по делу журналиста Френкеля Административные меры к журналисту Давиду Френкелю были применены в результате неповиновения сотрудникам правоохранительных органов на участке для голосования, где сотруднику СМИ сломали руку. 135