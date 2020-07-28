Происшествия

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
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Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Рауфа Арашукова

Генеральная прокуратура России подала гражданский иск об изъятии в доход государства имущества бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи в размере почти 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
ТАСС06:23

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Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего сенатора Арашукова ₽1,5 млрд

РБК06:13

У бывшего сенатора Арашукова решили изъять активы на 1,5 миллиарда рублей

Lenta.ru06:13

Генпрокуратура рассказала о нажитой Арашуковыми недвижимости

Интерфакс06:41

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия06:07

Адвокат Арашукова заявил, что у его клиента нет собственности на 1,5 млрд руб

ТАСС06:53

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи

РИА Новости06:11

Генпрокуратура требует изъять у Арашукова имущество на 1,5 млрд рублей

РЕН ТВ06:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Общество

На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район

В столице немецкой федеральной земли Бранденбург – Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
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Политика

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
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Армия и оружие

«Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Подготовка ракетчиков при помощи "Искандеров" станет стандартной. "Искандер-М" привлекут к защите российского побережья.
Piter.tv 01:33
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Здоровье

В Ивановской области выявлен третий случай бешенства в текущем году

Как оценивают специалисты ВОЗ, среди инфекционных заболеваний, наносящих наиболее сильный ущерб экономике, бешенство находится на пятом месте, - рассказывают в Россельхознадзоре.
Московский Комсомолец Иваново 05:05
Политика

В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Кино

Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»

Pravda.Ru вчера в 11:15
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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Здоровье

133 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:39
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

ToDay News Ufa вчера в 14:04
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
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Политика

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
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Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
15
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс вчера в 11:12
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Армия и оружие

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Предполагается, что рестайлинговые Fortuner и Hilux поступят в продажу в РФ уже скоро.
Evo-rus.com 05:18
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Армия и оружие

В ЦАГИ сообщили сроки окончания ресурсных испытаний самолёта Ил-112В

Ресурсные технические испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в 2021 году и продлятся, как планируется, около двух лет.
Военное обозрение 07:09
Экономика

В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России

Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Общество

Владелец «фургаломобиля» арестован в Хабаровске на 8 суток

Интерфакс - Россия 06:46
5
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
110
Происшествия

В Кремле прокомментировали решение суда по делу журналиста Френкеля

Административные меры к журналисту Давиду Френкелю были применены в результате неповиновения сотрудникам правоохранительных органов на участке для голосования, где сотруднику СМИ сломали руку.
Известия 06:15
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Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Кино

Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

Piter.tv 06:59
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Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти - правительства Карачаево-Черкесии с 18 сентября 2016 по 22 мая 2019.
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