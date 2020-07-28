Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
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Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщается на сайте ведомства. Иск был направлен в Верховный суд.В источнике
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Генпрокуратура: член Совфеда Арашуков нажил имущества почти на 1,5 миллиарда рублей
Комсомольская правда08:29