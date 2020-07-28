Происшествия
ВедомостиГенпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщается на сайте ведомства. Иск был направлен в Верховный суд.
Читать в источнике
Оценить285
с чего всё началось
"Генеральная прокуратура провела проверку соответствия доходов и расходов бывшего депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова", – сообщили в Генпрокуратуре.Вести.Ru07:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Генпрокуратура: член Совфеда Арашуков нажил имущества почти на 1,5 миллиарда рублей
Комсомольская правда08:29
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Общество
В Северной Осетии три участника ЕГЭ по истории получили 100 баллов
Три участника Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в Северной Осетии получили 100 баллов.
ТАСС 07:57
Происшествия
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Происшествия
Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
RT на русском 08:15
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета вчера в 06:26
Политика
В России призвали ограничить размещение рекламы в Twitter и Facebook
В Общественной палате РФ обсуждается вопрос об ограничении размещения рекламы российских компаний на некоторых зарубежных площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП, главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.
Национальная служба новостей 08:23
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Здоровье
Заявление главы ВОЗ об усилении пандемии прокомментировал Онищенко
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил свое мнение относительно заявления главы ВОЗ об усилении пандемии коронавируса в мире.
Live24 06:05
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости вчера в 15:43
Футбол
Матвеев утвержден главным тренером ФК «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.
Интерфакс-Спорт 07:43
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru 08:41
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
Тяга к острой пище говорит о наличии инфекции или нарушении метаболизма. Пристрастие к солёному свидетельствует об обезвоживании организма.
Evo-rus.com 03:48
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске
Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
Армия и оружие
Новейший комплекс РЭБ «Палантин» встанет на боевое дежурство ВВО
По информации пресс-службы Восточного военного округа, новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня «Палантин» в этом году поступит на вооружение.
Военное дело 06:25
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
В 2020 году ФАС удовлетворила ходатайство компании из Белоруссии, но даже сегодня ничего неизвестно о прогрессе в переговорах.
Evo-rus.com 04:32
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Эпидемиологическая ситуация в Абхазии признана благополучной. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
ToDay News Ufa 08:09
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
Единоборства
Глава UFC: Хабиб может провести последний бой против Сен-Пьера
Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации Хабиб Нурмагомедов может провести свой последний поединок в карьере против канадца Жоржа Сен-Пьера.
Московский Комсомолец 01:37
Футбол
В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»
Москва 24 26 июля в 17:58
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34