Происшествия

ВедомостиВедомостиГенпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщается на сайте ведомства. Иск был направлен в Верховный суд.
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Генпрокуратура: член Совфеда Арашуков нажил имущества почти на 1,5 миллиарда рублей

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