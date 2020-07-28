Происшествия
ВедомостиГенпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием изъять имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи, сообщается на сайте ведомства. Иск был направлен в Верховный суд.
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Генпрокуратура: член Совфеда Арашуков нажил имущества почти на 1,5 миллиарда рублей
Комсомольская правда08:29
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Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Здоровье
Вьетнам приступил к изолированию третьего по величине города страны
Последние три месяца во Вьетнаме не было случаев заражения коронавирусом, а теперь власти решил изолировать третий по величине город.
Эхо Москвы 11:29
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Футбол
Объявлены составы «Пармы» и «Аталанты» на матч 37-го тура Серии А
Стали известны стартовые составы "Пармы" и "Аталанты" на матч 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Газета.Ru 13:16
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 84,26 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 48,51 копейки — до 84,261 рубля, курс доллара увеличился на 33,46 копейки — до 71,9196 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:08
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Экономика
Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает
Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
Коммерсантъ 08:53
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Гаджеты
Kospet Prime 2 готовы к релизу
У часов Kospet Prime 2, которые были сегодня анонсированы, все это уже имеется, так что пользователь получает достаточно привлекательный набор бонусов и возможностей для того, чтобы получит от умного устройства все необходимое.
Megaobzor.com 09:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 25 июля в 11:04
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Происшествия
Адриан Сутил разбил свой McLaren Senna в Монако
Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, передняя часть автомобиля разбита полностью, и понятно, что с места аварии ярко-оранжевый McLaren был увезён на эвакуаторе.
F1news.ru 07:37
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Политика
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос
РИА Новости Крым 12:01
Происшествия
В Воронеже суд продлил арест экс-ректора опорного вуза
Ленинский райсуд Воронежа продлил на месяц срок содержания в следственном изоляторе обвиняемого во взятках экс-ректора опорного вуза (ВГТУ) Сергея Колодяжного.
Обозреватель Врн 07:04
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 26 июля в 13:23
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Здоровье
В Волгограде начальник госпиталя ветеранов рассказал о коронавирусе
Главный внештатный специалист, гериатр облкомздрава, начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов 28 июля поделился информацией о течении COVID-19 у молодых и пожилых пациентов, объяснил большие погрешности при тестировании на коронавирус, а также отметил уникальность и опасность вызвавшей пандемию инфекции.
V1.ru 09:35
Футбол
Давид Сильва может перейти в «Лацио»
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перебраться в римский «Лацио», утверждает AS.
Чемпионат 12:29
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53