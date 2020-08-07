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Ведомости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.В источнике
С чего всё началось
В ведомстве направили
 исковое заявление в Гагаринский районный суд столицы о взыскании с самого Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний этих средств.
Российская газета02:16
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RT на русском

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

RT на русском01:17
РБК

Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд руб

РБК01:27
Коммерсантъ

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

Коммерсантъ01:26
Интерфакс

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Интерфакс01:43
РИА Новости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей

РИА Новости01:17
ТАСС

Генпрокуратура требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

ТАСС01:06
РЕН ТВ

Генпрокуратура требует изъять у экс-министра Абызова более 32 млрд

РЕН ТВ01:05

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В Казани за мошенничество осужден бывший ректор технологического вуза

Казань, 7 августа 2020, 13:53 — REGNUM В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВО «КНИТУ» (Казанский национальный исследовательский технологический университет) Германа Дьяконова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM06:53
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Источник: СК не стал возбуждать дело против экс-главы ГВСУ за вымогательство взятки

По данным источника агентства, Барышев утверждает, что был вынужден дать взятку занимавшему должность заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителю Главного военного следственного управления Александру Сорочкину.
ТАСС07:35

Премьер Венгрии назвал иммигрантов биологической угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибытие иммигрантов в страну необходимо приостановить на время пандемии коронавируса, поскольку, по его мнению, они представляют собой биологическую угрозу, пишет «Интерфакс».
BFM.ru08:23

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
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Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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