Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
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Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.В источнике
С чего всё началось
В ведомстве направили
исковое заявление в Гагаринский районный суд столицы о взыскании с самого Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний этих средств.
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