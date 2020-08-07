Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.В источнике
С чего всё началось
В ведомстве направили
 исковое заявление в Гагаринский районный суд столицы о взыскании с самого Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний этих средств.
Российская газета02:16
Подробнее о событии
Интерфакс

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Интерфакс01:43
РБК

Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд руб

РБК01:27
Коммерсантъ

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

Коммерсантъ01:26
RT на русском

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

RT на русском01:17
РИА Новости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей

РИА Новости01:17
ТАСС

Генпрокуратура требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

ТАСС01:06
РЕН ТВ

Генпрокуратура требует изъять у экс-министра Абызова более 32 млрд

РЕН ТВ01:05

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
43

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1K

«Ожидать каких-то масштабных реформ из-за одного игрока было наивно» — Роман Дворянкин о Valve и кодексе поведения для игроков

Бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, как он вместе с Алексеем Solo Березиным и Себастьяном Ceb Дебсом вел переговоры с Valve о введении кодекса поведения для киберспортсменов.
CyberSport.ru05:29

В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании

В четверг президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками".
ТАСС05:52
276