Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.В источнике
С чего всё началось
В ведомстве направили
 исковое заявление в Гагаринский районный суд столицы о взыскании с самого Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний этих средств.
Российская газета02:16
Подробнее о событии
Интерфакс

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Интерфакс01:43
РБК

Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд руб

РБК01:27
ТАСС

Генпрокуратура требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

ТАСС01:06
RT на русском

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

RT на русском01:17
РИА Новости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей

РИА Новости01:17
Коммерсантъ

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

Коммерсантъ01:26
РЕН ТВ

Генпрокуратура требует изъять у экс-министра Абызова более 32 млрд

РЕН ТВ01:05

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
178

Суд в Москве огласил приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Читайте такжеСбежавшего фигуранта дела "Нового величия" арестовали заочно Костыленков, Карамзин, Крюков останутся в СИЗО до вступления приговора в законную силу.
Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
1,3K

Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сказали в пресс-службе.
Парламентская газета02:31

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
72

Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
5

В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

В России необходимо отменить транспортный налог на российские автомобили, сообщается в письме министру финансов Антону Силуанову от первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василия Власова.
Вести.Ru02:55
179