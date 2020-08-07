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Российская газета
Российская газета

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства денежные средства экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о сумме в размере свыше 32 миллиардов рублей.В источнике
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Интерфакс

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Интерфакс01:43
РБК

Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд руб

РБК01:27
РЕН ТВ

Генпрокуратура требует изъять у экс-министра Абызова более 32 млрд

РЕН ТВ01:05
RT на русском

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

RT на русском01:17
РИА Новости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей

РИА Новости01:17
ТАСС

Генпрокуратура требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

ТАСС01:06
Коммерсантъ

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

Коммерсантъ01:26

Twitter создал новые метки для Кремля и МИД России

Например, под названием официального Twitter-аккаунта Кремля содержится подпись «правительственная учетная запись», а под названием официального Twitter-аккаунта президента США — «правительственная учетная запись США».
РБК18:47
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил сигнал о проникновении еще одной группы "боевиков" с юга от украинских спецслужб, однако усомнился в достоверности этой информации.
РИА Новости17:14
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Хазин: у Путина остался последний шанс на изменение ситуации в России

Экономист уверен, что если Путин до конца текущего года не вступит в открытую конфронтацию с нынешней либеральной элитой, то это станет его последним шансом на то, чтобы кардинально изменить ситуацию в государстве.
Discover2402:39
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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