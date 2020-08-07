Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
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Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства денежные средства экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о сумме в размере свыше 32 миллиардов рублей.В источнике
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