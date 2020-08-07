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Российская газета
Российская газета

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства денежные средства экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о сумме в размере свыше 32 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
В ведомстве направили
 исковое заявление в Гагаринский районный суд столицы о взыскании с самого Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний этих средств.
Российская газета02:16
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RT на русском

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

RT на русском01:17
РБК

Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд руб

РБК01:27
Коммерсантъ

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

Коммерсантъ01:26
Интерфакс

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Интерфакс01:43
РИА Новости

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 миллиардов рублей

РИА Новости01:17
ТАСС

Генпрокуратура требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей

ТАСС01:06
РЕН ТВ

Генпрокуратура требует изъять у экс-министра Абызова более 32 млрд

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Lenta.ru05:52
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