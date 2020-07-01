Общество
ВедомостиГенпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Собеседник издания сообщил, что удалит видеозапись, в которой Романов призывал к отказу от участия в голосовании по поправкам к Конституции. Видеообращение Романова было размещено в аккаунте Могучева на YouTube 28 июня.
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с чего всё началось
Генпрокуратура потребовала удалить обращение опального схиигумена Сергия о голосовании по Конституции
Генеральная прокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом «Новой газете» сообщил спикер обители Всеволод Могучев.Новая газетавчера в 11:09
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Генпрокуратура заставила отца Сергия удалить видео, где он призывает не голосовать за поправки в Конституцию
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