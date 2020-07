Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Напомним, 30 июля американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование китайских ученых, в котором рассказывалось о выявлении "нового" штамма свиного гриппа, способного вызвать пандемию.