Генеральная прокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом «Новой газете» сообщил спикер обители Всеволод Могучев.

с чего всё началось

Собеседник издания сообщил, что удалит видеозапись, в которой Романов призывал к отказу от участия в голосовании по поправкам к Конституции. Видеообращение Романова было размещено в аккаунте Могучева на YouTube 28 июня.

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