Общество
ВедомостиГенпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Собеседник издания сообщил, что удалит видеозапись, в которой Романов призывал к отказу от участия в голосовании по поправкам к Конституции. Видеообращение Романова было размещено в аккаунте Могучева на YouTube 28 июня.
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с чего всё началось
Генпрокуратура потребовала удалить обращение опального схиигумена Сергия о голосовании по Конституции
Генеральная прокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом «Новой газете» сообщил спикер обители Всеволод Могучев.Новая газетавчера в 11:09
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Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113
RT на русском 04:20
Общество
В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Авто
Toyota анонсировала спортивные версии нескольких моделей для России
Компания Toyota подготовила для рынка России спортивные версии некоторых моделей.
Letnews.ru вчера в 09:00
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Политика
В России объявлены итоги голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила итоги голосования по изменению Конституции. Большинство россиян одобрили изменения.
URA.Ru 03:01
Политика
Парламент Черногории легализовал однополые браки
Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост 03:05
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru вчера в 19:09
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Футбол
«Иртыш» подписал вратаря «Ротора» и еще ряд новичков
Состав команды пополнили вратарь Даниил Авдюшкин из «Ротора», завершавший минувший сезон в «Томи» защитник Андрюс Рукас, а также двое игроков «Луча» — полузащитник Антон Кротов и нападающий Руслан Гордиенко.
Матч ТВ 03:24
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии
Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Политика
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки ста процентов протоколов.
Lenta.ru 02:54
Кино
Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»
Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
Культуромания 03:52
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com вчера в 01:58
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.
RT на русском вчера в 10:24
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50