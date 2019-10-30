Общество

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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с чего всё началось

Генпрокуратура предложила изменить УПК для возврата бежавших от следствия

"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
РБКвчера в 17:00

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Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

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Генпрокуратура предложила внести поправки в УПК, чтобы вернуть в Россию фигурантов экономических уголовных дел

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URA.Ruвчера в 21:20

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Ведомостивчера в 18:55

Генпрокуратура предложила изменить УПК для возврата бежавших от следствия

РБКвчера в 17:00
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Посольство Израиля в России приостановило работу

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Число погибших из-за паводков в Иркутской области возросло до 26

Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Деньги играющих на бирже россиян защитят

В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
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Блогеров возмутили слова Клейменова о геймерах

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Виктор Яковлевич Гринь
Российский государственный деятель, юрист. Заместитель генерального прокурора РФ с 7 июля 2006 года. Ранее занимал должности прокурора Красноярского края, прокурора Читинской области, первого заместителя прокурора Омской области.
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