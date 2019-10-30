Общество

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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с чего всё началось

Генпрокуратура предложила изменить УПК для возврата бежавших от следствия

"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
РБКвчера в 17:00

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Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Коммерсантъ03:55

ГП предложила предоставить гарантии свободы бизнесменам из «лондонского списка»

ТАСС02:22

Генпрокуратура придумала способ, как вернуть в Россию опальных олигархов из «списка Титова»

URA.Ruвчера в 21:20

Генпрокуратура предложила внести поправки в УПК, чтобы вернуть в Россию фигурантов экономических уголовных дел

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Lenta.ru01:25

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Ведомостивчера в 18:55

Генпрокуратура предложила изменить УПК для возврата бежавших от следствия

РБКвчера в 17:00
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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РИА Новости 07:38
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Инвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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В Конгрессе США одобрили санкции против Турции

Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service 00:57
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Политика

В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Малкин рассказал, зачем ему американское гражданство

Хоккеист «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин рассказал, зачем ему понадобился американский паспорт.
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Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru вчера в 17:31
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Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

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Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ вчера в 14:00
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Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".
ТАСС 07:20
Футбол

Шюррле может завершить карьеру в конце сезона

Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
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Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

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Медведев поручил силовикам придумать, как защитить бизнес от них самих

Как пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости», информация об этом содержится в одном из поручений по ускорению роста экономики, которые 29 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал

В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
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WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
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Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

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В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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Общество

Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
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Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в честь Хэллоуина в США

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Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
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Виктор Яковлевич Гринь
Российский государственный деятель, юрист. Заместитель генерального прокурора РФ с 7 июля 2006 года. Ранее занимал должности прокурора Красноярского края, прокурора Читинской области, первого заместителя прокурора Омской области.
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