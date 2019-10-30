Общество
КоммерсантъГенпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК
Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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с чего всё началось
"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.РБКвчера в 17:00
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