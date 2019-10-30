Общество

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Генпрокуратура предложила изменить УПК для возврата бежавших от следствия

"Проработать возможность заключения соглашения" Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами "экономических" уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Коммерсантъ03:55

Генпрокуратура предложила изменить УПК для возврата бежавших от следствия

РБКвчера в 17:00

В России придумали способ вернуть беглых олигархов на родину

Lenta.ru01:25

Генпрокуратура предложила внести поправки в УПК, чтобы вернуть в Россию фигурантов экономических уголовных дел

Эхо Москвывчера в 23:41

Генпрокуратура придумала способ, как вернуть в Россию опальных олигархов из «списка Титова»

URA.Ruвчера в 21:20

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Ведомостивчера в 18:55

ГП предложила предоставить гарантии свободы бизнесменам из «лондонского списка»

ТАСС02:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Армия и оружие

Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ

Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долгожителя

У знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк специалисты смогли выявить ген долголетия, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:45
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

ТАСС 09:11
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Общество

Дания разрешила строительство «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Авто

Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время тестов

Как сообщает издание 32cars.ru, новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем сможет применяться от следующей Fiesta до будущего семиместного внедорожника Edge.
SpeedMe 03:24
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал

В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
Российская газета 07:32
Шоу-бизнес

Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак

Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
News.ru 09:11
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма вчера в 16:06
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета 03:01
Политика

В Женеве сегодня приступит к работе Конституционный комитет Сирии

В Женеву уже приехали около 150 делегатов.
Эхо Москвы 02:31
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 06:31
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о трансфере Жесуса

Александр Медведев, являющийся гендиректором питерского "Зенита", прокомментировал слухи о возможном трансфере 28-летнего бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса в российскую команду.
Sport.ru 06:13
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Музыка

Джон Ледженд запишет «Baby, It’s Cold Outside» с новыми словами

ИА InterMedia 05:48
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика

Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном

Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Политика

Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
ИА Новороссия 08:28
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Яковлевич Гринь
Российский государственный деятель, юрист. Заместитель генерального прокурора РФ с 7 июля 2006 года. Ранее занимал должности прокурора Красноярского края, прокурора Читинской области, первого заместителя прокурора Омской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное