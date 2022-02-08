ИзвестияГенпрокуратура предложила изымать имущество организаций в счет долгов по зарплатеГенпрокуратура инициировала разработку законопроекта, позволяющего изымать имущество у предприятий в счет выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам.ИзвестияКак рассказали изданию в Генпрокуратуре, в 2021 году государственные инспекции труда взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей для погашения долгов по зарплате.РИА НовостиСоответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» сейчас разрабатываются в структурах Минтруда, пояснили в Генпрокуратуре.РБК"Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника", — сказано в сообщении.Газета.RuЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияАлтапрессVSE42.RUЯмал-МедиаГазета.RuМИР 24Телеканал 360°РЕН ТВПодробнее о событииУ компаний - должников по зарплате начнут изымать имуществоРЕН ТВ16:43Без суда с последствием: неплательщиков зарплат могут лишить имуществаИзвестия16:01Самое цитируемоеГенпрокуратура РФ предложила лишать предприятия имущества за невыплаты зарплат работникамLenta.ru19:21Генпрокуратура предложила лишать имущества компании, которые не платят зарплату сотрудникамТелеканал 360°19:11«Известия»: Генпрокуратура предложила изымать имущество у компаний-должников по зарплатеРБК19:03СМИ: российские предприятия могут лишиться имущества за долги по зарплатамПРАЙМ19:01Генпрокуратура предложила изымать имущество организаций в счет долгов по зарплатеИзвестия19:45«Известия»: в РФ готовят законопроект по изъятию имущества фирм в счет долгов по зарплатеТАСС21:20Показать ещёОценить50Поделиться