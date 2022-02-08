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Генпрокуратура предложила изымать имущество организаций в счет долгов по зарплате

Генпрокуратура инициировала разработку законопроекта, позволяющего изымать имущество у предприятий в счет выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам.
Известия
Как рассказали изданию в Генпрокуратуре, в 2021 году государственные инспекции труда взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей для погашения долгов по зарплате.
РИА Новости
Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» сейчас разрабатываются в структурах Минтруда, пояснили в Генпрокуратуре.
РБК
"Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника", — сказано в сообщении.
Газета.Ru

Подробнее о событии

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