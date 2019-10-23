Общество
ИзвестияГенпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.ТАСС11:51
Подробнее о событии
Показать все источники
В Генпрокуратуре предлагают ограничить публикации о преступлениях подростков
Московский Комсомолец16:35
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 14:52
Авто
Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Российское подразделение Renault совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки Движение», которая с 2014 года специализируется на поставках спецтехники, представили прототип автомобиля, который построен на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.
32CARS.ru 07:10
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
РИА Новости 20:03
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ 17:39
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости 05:38
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Экономика
Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов
Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Авто
Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.
Автоновости дня 02:42
Общество
Жир на животе поможет убрать белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество
Штрафы за недолив топлива ужесточат в 2021 году, пишут СМИ
Минпромторг рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС введут 2021 году, передают "Известия".
Газета.Ru 21:38
Авто
Tesla тестирует обновленный седан Model S
Еще в сентябре этого года, команда инженеров компании Tesla была замечена на легендарной трассе Нюрбургринг с прототипом обновленной версии электрического седана Model S. Тогда у ребят был ряд проблем, из-за которых испытания пришлось свернуть, но сейчас видимо все вопросы решены – ведь зарубежные журналисты снова заметили долгожданную американскую новинку в том же месте.
CarsWeek.ru 21 октября в 07:46
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета 20:40
Политика
В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России
Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
RT на русском 18:38
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Газета Metro вчера в 03:27
Футбол
Кушанашвили пристыдил бывшего тренера «Спартака» Кононова: «Этот человек — воплощение абсурда»
Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пристыдил бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова за то, что он не извинился перед болельщиками красно-белых, уходя из клуба после провальной работы.
Sport24.ru 18:26
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Общество
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия 17:01
Экономика
У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей
Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 22:03
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
RZN.info 06:57