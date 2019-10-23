Общество

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.
ТАССвчера в 11:51

Подробнее о событии

Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

ТАССвчера в 11:51

Генпрокуратура предложила ограничить публикации о преступлениях подростков

РИА Новостивчера в 15:28

В Генпрокуратуре предлагают ограничить публикации о преступлениях подростков

Московский Комсомолецвчера в 16:35

Генпрокуратура предложила запретить СМИ освещать преступления подростков

РБКвчера в 14:04

Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

Вести.Ruвчера в 12:10

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Известиявчера в 16:02

Генпрокуратура РФ предложила запретить публикации о преступлениях подростков

Москва 24вчера в 12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM вчера в 02:06
Кино

В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»

Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
Дни24 22 октября в 02:31
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото

На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45
Общество

В «Росатоме» ответили на сообщения о ввозе радиоактивных отходов

Экологи ознакомились с документами министерства экономики земли Северный Рейн-Вестфалия и пришли к выводу, что с начала года в Россию стали завозить ядерные отходы.
РБК вчера в 19:40
Политика

Республиканцы помешали слушаниям в Конгрессе США в рамках импичмента

На пять часов позже запланированного начались закрытые слушания в Палате представителей Конгресса США из-за акции протестующей группы конгрессменов-республиканцев, 23 октября сообщает The Washington Post.
Красная весна вчера в 19:00
Общество

СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

Посол России в США оценил опасения конгресса об угрозе «Азова»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе начинают осознавать угрозу батальона "Азов".
Газета.Ru 00:23
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка.
Коммерсантъ 22 октября в 11:21
Происшествия

Броневик протаранил автомобиль в Костроме

Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Армия и оружие

Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров зачитал меморандум по Сирии, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
iReactor 22 октября в 13:30
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкого самолета в Мексике

Причины авиакатастрофы пока не называются. Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября легкий самолет потерпел крушение в городе Хухуди в ЮАР.
REGNUM вчера в 23:13
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой

Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Bimru.ru вчера в 02:43
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Политика

Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2019 года был обеспокоен возможным давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.
Интерфакс вчера в 19:33
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Наука

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью

Затонувший корабль найден вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка.
ГТРК Самара 21 октября в 08:35
Кино

Как снимался «Текст» с Александром Петровым

В четверг в прокат выходит фильм «Текст» — экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли.
RT на русском вчера в 12:26
Экономика

Подорожание гречки в России опровергли

Lenta.ru 22 октября в 07:35
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России

ФИФА сообщила о месте проведения спортивного мироприятия. Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России.
Пятый канал 00:36
Хоккей

Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

Известия 00:31
Происшествия

В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов

REGNUM вчера в 22:36
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Армия и оружие

Курды обвинили Турцию в применении фосфора

РЕН ТВ вчера в 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное