Общество
ИзвестияГенпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
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Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.ТАССвчера в 11:51
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В Генпрокуратуре предлагают ограничить публикации о преступлениях подростков
Московский Комсомолецвчера в 16:35
Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних
Вести.Ruвчера в 12:10
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