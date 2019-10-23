Общество
ИзвестияГенпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
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Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.ТАСС11:51
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В Генпрокуратуре предлагают ограничить публикации о преступлениях подростков
Московский Комсомолец16:35
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Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru 16:14
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Известия 13:07
Политика
Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней
Суд в США обязал Госдепартамент в течение 30 дней в силу «общественного интереса» начать предоставлять документы, связанные с отношениями администрации Дональда Трампа с Украиной.
RT на русском 16:35
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:27
Футбол
«Интер», «Барселона» и «Ливерпуль» добились побед в матчах ЛЧ
Легких побед добились "Ливерпуль" и "Интер".
Российская газета 17:11
Спорт
Женщина-паук: индонезийка установила рекорд в скалолазании
МИР 24 вчера в 07:23
Кино
Юрий Быков: «Я в кино 10 лет, пашу как проклятый»
Piter.tv вчера в 08:30
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
RZN.info 06:57
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Слова принца Гарри огорчили принца Уильяма и королеву Елизавету II
Британский принц Гарри впервые признался, что у него созрели серьезные разногласия и как следствие проблемы в отношениях со старшим братом, принцем Уильямом.
Bimru.ru вчера в 07:02
Наука
Для обнаружения вирусов у пшеницы создали портативный секвенатор
Группа ученых из США разработала компактный прибор, который может секвенировать геномы вирусов пшеницы.
Индикатор 15:40
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru 15:41
Происшествия
Мосгорсуд оставил под домашним арестом волонтера штаба Соболь
Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста активиста Сергея Фомина (волонтера штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь) по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
РАПСИ 06:08
Футбол
Гол Черышева не помог «Валенсии» обыграть «Лилль»
Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.
Газета.Ru 17:18
Армия и оружие
СМИ признали превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по нескольким показателям немецкий танк "Леопард-2", сообщает Die Welt.
Pravda.Ru вчера в 04:22
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:15
Политика
В Сочи стартовал форум «Россия – Африка»
Сегодня, 23 октября, в Сочи открываются Саммит и Экономический форум «Россия – Африка». Мероприятия пройдут 23 и 24 октября.
TV BRICS 03:10
Общество
К эксперименту с самозанятыми гражданами подключат еще 13 регионов
Эксперимент, в рамках которого власти тестируют специальный налоговый режим для самозанятых граждан, будет расширен еще на тринадцать регионов Российской Федерации.
Planet Today 03:20
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Хоккей
«Ак Барс»: здоровью Ткачева ничего не угрожает
«Ак Барс» выступил с заявлением в отношении нападающего Владимира Ткачева, который получил сотрясение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Магниткой» (0:1 Б). Как отмечается, его здоровью ничего не угрожает.
Спорт-Экспресс 14:20
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО
Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) бизнесмена Виктора Лотыша в СИЗО‐11 в Ногинске.
Медиазона 06:42
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС на 2020–2022 годы
Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020–2022 годы, который внесло правительство.
Политика Сегодня 09:21