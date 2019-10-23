Общество

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
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с чего всё началось

Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.
ТАСС11:51

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Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

ТАСС11:51

Генпрокуратура предложила ограничить публикации о преступлениях подростков

РИА Новости15:28

В Генпрокуратуре предлагают ограничить публикации о преступлениях подростков

Московский Комсомолец16:35

Генпрокуратура предложила запретить СМИ освещать преступления подростков

РБК14:04

Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

Вести.Ru12:10

Генпрокуратура РФ предложила запретить публикации о преступлениях подростков

Москва 2412:11

Генпрокуратура предлагает ограничить публикации о преступлениях подростков

Коммерсантъ15:50
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