Общество
ИзвестияГенпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
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Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.ТАСС11:51
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В Генпрокуратуре предлагают ограничить публикации о преступлениях подростков
Московский Комсомолец16:35
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