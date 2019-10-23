Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.

с чего всё началось

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

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