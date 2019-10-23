Общество

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.
ТАССвчера в 11:51

Подробнее о событии

Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

ТАССвчера в 11:51

Генпрокуратура предложила ограничить публикации о преступлениях подростков

РИА Новостивчера в 15:28

В Генпрокуратуре предлагают ограничить публикации о преступлениях подростков

Московский Комсомолецвчера в 16:35

Генпрокуратура предложила запретить СМИ освещать преступления подростков

РБКвчера в 14:04

Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних

Вести.Ruвчера в 12:10

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Известиявчера в 16:02

Генпрокуратура предлагает ограничить публикации о преступлениях подростков

Коммерсантъвчера в 15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Газета.Ru вчера в 01:54
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском вчера в 03:46
Футбол

Россия в 2021 году примет чемпионат мира по пляжному футболу

Росбалт 01:49
Армия и оружие

Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР

В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости вчера в 23:58
Происшествия

СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 22 октября в 13:20
Автоспорт

Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии

Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости вчера в 16:54
Экономика

РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета

В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Ведомости 01:53
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Хоккей

Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 02:00
Общество

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Общество

Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали три случая «гаффской болезни»

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь".
РИА Новости вчера в 05:54
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Авто

Новый Hyundai Creta представила Hyundai

Новый Hyundai Creta представила корейская компания Hyundai. Его концепт был представлен еще в апреле на автосалоне в Шанхае.
Aobe.ru 22 октября в 12:54
Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Армия и оружие

Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани

Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Экономика

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Газета.Ru 01:21
Происшествия

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия вчера в 16:30
Экономика

Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28 место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.
Коммерсантъ 02:37
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Хоккей

Защитник «Ак Барса» прокомментировал травму Ткачева

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и пожелал здоровья нападающему Владимиру Ткачеву.
Спорт-Экспресс вчера в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное