Коронавирус
РБКГенпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
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с чего всё началось
По информации The Insider, запись передачи с интервью Соловья, а также стенограмма к ней были удалены с сайта "Эха Москвы" по требованию Роскомнадзора.Царьград11:02
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Футбол
УЕФА решил не менять название Евро-2020
Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что Евро-2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Гаджеты
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц
Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Технологии
Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store
Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»
Армия и оружие
У военных США в Европе выявили 35 случаев коронавируса
Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
«Газпром» может организовать производство антисептиков из газа
В «Газпроме» считают, что при переработке газа можно выработать производные для создания антисептиков.
Здоровье
Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику
Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Гаджеты
Apple представила обновлённый iPad Pro
В своей минимальной версии новый iPad Pro стоит 69 тысяч 990 рублей.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Наука
Физики смоделировали новый тип квантовых состояний фотонов
С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Автоспорт
«Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков
В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.
Общество
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.