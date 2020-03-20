Коронавирус

РБКРБКГенпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
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По информации
 The Insider, запись передачи с интервью Соловья, а также стенограмма к ней были удалены с сайта "Эха Москвы" по требованию Роскомнадзора.
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