с чего всё началось

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

Экономика В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.

Музыка На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года "Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.

Технологии Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Гаджеты Apple представила обновлённый iPad Pro В своей минимальной версии новый iPad Pro стоит 69 тысяч 990 рублей.

Наука Физики смоделировали новый тип квантовых состояний фотонов С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.

Общество В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.

Автоспорт «Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.