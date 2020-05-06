Коронавирус

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства в среду, 6 апреля.
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В список коронавирусных фейков Гепрокуратуры попал ролик про метку дьявола

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Генпрокуратура назвала фейком сообщения о «чипировании населения»

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В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

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Известия 05:21
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
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Инсайдеры назвали главного героя новых «Пиратов Карибского моря»

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Общество

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Политика

Песков не проинформирован о разыскиваемом в Германии хакере из России

В Креме не в курсе ситуации с выдачей Германией международного ордера на арест граждан России, якобы связанных с ГРУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 марта журналистам.
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Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
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Общество

Город Кольчугино закрыли на карантин из-за коронавируса

С 7 мая на территории города Кольчугино вводится карантин. Он будет действовать до особого распоряжения.
ГТРК Владимир 07:45
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Киберспорт

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

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Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил в СМИ с призывом не воспринимать самоизоляцию как единственно действенное средство профилактики коронавируса COVID-19.
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Скончалась актриса Татьяна Паркина

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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
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