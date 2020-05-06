Коронавирус
ИзвестияГенпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства в среду, 6 апреля.
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Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:27
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков
С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
Шоу-бизнес
Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
Кажется, его супруга Оксана Самойлова должна после такого смиловаться над нерадивым папашей и простить.
Дни.ру 03:29
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
Lenta.ru 06:10
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Футбол
Хавбек сборной России Головин не вернется в «Монако» до июня
Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, который до 11 мая должен был вернуться в стан монегасков, принял решение на ближайшее время остаться в России.
Вести.Ru 06:09
Происшествия
Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана
При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.
Забайкальский рабочий 04:41
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Хоккей
Хартикайнен поделился ожиданиями от нового тренера «Салавата»
Напомним, на протяжении прошлых двух сезонов главным тренером команды был Николай Цулыгин.
ГЛАС.RU 01:48
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Технологии
Конференция Apple для разработчиков начнётся 22 июня
Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате. WWDC 2020 будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer.
News.ru 03:29
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Здоровье
Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом и посоветовала во время эпидемии COVID не забывать, что зимой 2009 года свиным гриппом переболели 44 тысячи забайкальцев.
Чита.Ру 06:23
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:16
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
В Белгородской области введут масочный режим
С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов.
Fonar.tv 06:27
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Общество
Саратовский минздрав объяснил отмену закупки «золотых масок»
Сегодня, 6 мая, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов прокомментировал ситуацию со скандальной закупкой «золотых» масок по 425 рублей за штуку.
FreeNews-Volga 05:49
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56