Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства в среду, 6 апреля.

Общество Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной рассказал, как страна будет отмечать День Победы на фоне пандемии коронавируса. 7

Общество Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой. 1,1K

Здоровье В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей. 1

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации. 33

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 881

Футбол Хавбек сборной России Головин не вернется в «Монако» до июня Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, который до 11 мая должен был вернуться в стан монегасков, принял решение на ближайшее время остаться в России.

Происшествия Читу накрыло дымом из-за лесных пожаров в районе Молоковки и Угдана При обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщайте информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07 Напомним, что в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.

Шоу-бизнес Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.

Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 325

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 37

Хоккей Хартикайнен поделился ожиданиями от нового тренера «Салавата» Напомним, на протяжении прошлых двух сезонов главным тренером команды был Николай Цулыгин.

Экономика Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках. 334

Технологии Конференция Apple для разработчиков начнётся 22 июня Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате. WWDC 2020 будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. 1

Политика Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны. 6

Здоровье Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом и посоветовала во время эпидемии COVID не забывать, что зимой 2009 года свиным гриппом переболели 44 тысячи забайкальцев.

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 930

Происшествия В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 414

Общество В Белгородской области введут масочный режим С 12 мая в Белгородской области введут масочный режим. Об этом заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева на брифинге для журналистов. 24