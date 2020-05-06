Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка». Видеоролики с таким содержанием появились на YouTube и в соцсети «Одноклассники».

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