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Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human Rights

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране бельгийской НПО International Partnership for Human Rights.
RT на русском
По информации ведомства, организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Коммерсантъ
Ведомство направило информацию о принятом решении в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
РБК
Организация была создана в 2008 году правозащитниками, которые работали в Международной хельсинкской федерации по правам человека.
Дождь

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