RT на русскомГенпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human RightsРоссийская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в стране бельгийской НПО International Partnership for Human Rights.RT на русскомПо информации ведомства, организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.КоммерсантъВедомство направило информацию о принятом решении в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.РБКОрганизация была создана в 2008 году правозащитниками, которые работали в Международной хельсинкской федерации по правам человека.ДождьЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВRT на русскомСобеседникИнфо24ИзвестияОбщественная служба новостейAnewsРосбалтЦарьградГазета.RuНациональная служба новостейDaily StormРБКНовая газетаДума ТВАфиша DailyНовые ИзвестияVSE42.RUПодробнее о событииГенпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность НПО из БельгииИзвестия04:17В РФ признали нежелательной бельгийскую НПО «Международное партнерство за права человека»ТАСС03:32Генпрокуратура признала нежелательной НПО International Partnership for Human RightsRT на русском03:58Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую правозащитную организациюДождь03:37Генпрокуратура России признала нежелательной бельгийскую НПОКомсомольская правда03:36Генпрокуратура признала нежелательной в России бельгийскую организацию «Международное партнерство за права человека»Эхо Москвы04:06Организацию IPHR признали нежелательной на территории РФРЕН ТВ03:25Показать ещёОценить240Поделиться