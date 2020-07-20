Политика

RT на русскомRT на русскомГенпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России

РИА Новости07:20

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

RT на русском06:57

Россия признала нежелательными шесть организаций из США и одну из Британии

Газета.Ru06:48

Генпрокуратура признала опасными для России шесть организаций из США

РБК06:53

Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО

Известия06:45

Генпрокуратура признала нежелательными шесть американских и одну британскую НПО

Интерфакс06:40

Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций

ТАСС06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика

В Крыму с участием Путина началась закладка двух десантных кораблей

ИА Красная Весна 07:45
18
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
605
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
3
Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
9
Происшествия

Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей

По версии следствия, начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский" предложил помочь местному жителю, объявленному в розыск в другом регионе в рамках возбужденного уголовного дела.
Российская газета 07:45
Политика

Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан

Москва, 20 июля 2020, 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
REGNUM 06:37
17
Общество

Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК 06:56
2
Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
4
Футбол

Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
1
Наука

Люди посетили две трети Антарктиды

N+1 06:24
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
233
Технологии

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
1
Происшествия

Расследование дела о детской площадке в Лесопарке Рязани завершено

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного — бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова.
АиФ Рязань 07:19
Общество

На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки

Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
7
Игры

В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Футбол

Безбородов рассудит «Краснодар» и «Ахмат» в матче 30-го тура РПЛ

РИА Новости 07:29
Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUM 07:36
3
Общество

На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Сергея Фургала

Как передает «Эхо Москвы», акции, прошедшие 19 июля, оказались не столь многочисленны, как предыдущие.
Кавказ Пост вчера в 05:37
3,8K
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
487
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
79
Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости вчера в 15:46
Общество

К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

Вечерние Ведомости 07:12
6
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
675
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
902
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
118
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
12
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о выживании артистов

Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.
Pravda.Ru 02:15
51
Политика

МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата

Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45
4
Общество

Мэр Норильска объявил о своей отставке

Мэр Норильска Ринат Ахметчин уходит в отставку. Слухи об отставке мэра начали появляться в СМИ на прошлой неделе.
News.ru 07:45
Общество

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI. В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании.
Piter.tv 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное