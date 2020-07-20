Политика
RT на русскомГенпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика
В Крыму с участием Путина началась закладка двух десантных кораблей
ИА Красная Весна 07:45
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Происшествия
Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей
По версии следствия, начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский" предложил помочь местному жителю, объявленному в розыск в другом регионе в рамках возбужденного уголовного дела.
Российская газета 07:45
Политика
Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан
Москва, 20 июля 2020, 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
REGNUM 06:37
Общество
Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года
В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК 06:56
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Футбол
Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Технологии
PayPal запускает сервис торговли криптовалютами
PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
Расследование дела о детской площадке в Лесопарке Рязани завершено
СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного — бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова.
АиФ Рязань 07:19
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Общество
В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUM 07:36
Общество
На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Сергея Фургала
Как передает «Эхо Москвы», акции, прошедшие 19 июля, оказались не столь многочисленны, как предыдущие.
Кавказ Пост вчера в 05:37
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о выживании артистов
Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.
Pravda.Ru 02:15
Политика
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45
Общество
Мэр Норильска объявил о своей отставке
Мэр Норильска Ринат Ахметчин уходит в отставку. Слухи об отставке мэра начали появляться в СМИ на прошлой неделе.
News.ru 07:45
Общество
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI. В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании.
Piter.tv 07:03